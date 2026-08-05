Уборочная в разгаре: саратовские аграрии намолотили более 2,4 млн тонн зерна

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В Саратовской области продолжается масштабная уборочная кампания. По данным регионального министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день собрано свыше 2,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Обработка ведётся на площади 795,6 тысячи гектаров, что составляет 38% от всех посевных площадей региона (более 2,3 миллиона гектаров). Основной урожай обеспечивает озимая пшеница. Она засеяна на площади 738,8 тысяч гектаров. Ее урожайность 31,4 центнера с гектара.

Помимо пшеницы, комбайны уже вышли на поля для уборки ячменя, яровой пшеницы, чечевицы и гороха.

Лидерами по темпам и объёмам работ на данный момент являются хозяйства Энгельсского, Ершовского, Пугачёвского, Дергачёвского, Краснокутского, Фёдоровского и Самойловского районов.

Аграрии не ограничиваются только колосовыми культурами. На текущий момент в закрома отправлено 22,8 тысячи тонн овощей открытого грунта и 1 тысяча тонн картофеля. В полях задействован мощный технический клин — около 7 тысяч зерноуборочных машин работают практически круглосуточно, чтобы успеть до возможных дождей.

Учитывая текущие темпы, регион рассчитывает достичь рекордных показателей к концу года. Плановые ориентиры составляют:

зерновые и зернобобовые: 5 млн тонн;

подсолнечник: 2,2 млн тонн;

овощи: 354 тыс. тонн;

картофель: 130 тыс. тонн.

«Текущие темпы обмолота позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом, — отметил министр сельского хозяйства Саратовской области Василий Котов. — Если погодные условия останутся благоприятными, достижение планки в 5 миллионов тонн зерна выглядит вполне реальной задачей».

Глава ведомства подчеркнул, что такие высокие результаты стали возможны благодаря развитию агросектора, который в свою очередь укрепляет продовольственную безопасность страны, уменьшая зависимость от импортных продуктов