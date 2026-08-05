Дорожный мастер из Саратовской области осуждён за сход семи вагонов

Фото: Западное МСУТ СК России

Саратовским следственным отделом на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего дорожного мастера, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следствием установлено, что 21 мая 2025 года на 870-м километре станции Нефтяная обвиняемый, обязанный в силу должности обеспечивать безопасность путей, не принял мер по устранению неисправности стрелочного перевода. В результате при прохождении грузового поезда состав проследовал по повреждённому участку, что привело к сходу семи вагонов.

Ущерб от происшествия составил более 25 миллионов рублей. В ходе расследования следователи провели железнодорожно-техническую экспертизу, допросили свидетелей и собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело было направлено в суд после утверждения обвинительного заключения прокурором.

Суд признал дорожного мастера виновным по части 1 статьи 263 УК РФ и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.