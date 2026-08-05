Саратовские аграрии собрали уже более 2,4 млн тонн зерна

Саратовская область уверенно движется к пятимиллионному рубежу по сбору зерна. По данным министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день аграрии намолотили более 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка ведётся на площади 795,6 тыс. гектаров, что составляет 38% от всех посевных площадей региона, превышающих 2,3 млн гектаров. Основной упор сделан на озимую пшеницу: с 738,8 тыс. гектаров собрано 2,32 млн тонн при урожайности 31,4 центнера с гектара.

Параллельно идёт уборка ячменя, яровой пшеницы, чечевицы и гороха. Лучшие результаты на сегодня демонстрируют хозяйства Энгельсского, Ершовского, Пугачёвского, Дергачёвского, Краснокутского, Фёдоровского и Самойловского районов. Помимо зерновых, аграрии уже собрали 22,8 тыс. тонн овощей и 1 тыс. тонн картофеля. В полях задействовано 7 тыс. зерноуборочных машин — техника работает практически круглосуточно.

По итогам сезона регион рассчитывает выйти на амбициозные показатели: 5 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн подсолнечника, 354 тыс. тонн овощей и 130 тыс. тонн картофеля. Учитывая текущие темпы, план выглядит вполне достижимым.