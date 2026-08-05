Житель Петровска угрожал бывшей жене убийством деревянной клюшкой

В Петровске 40-летний местный житель пришёл к бывшей жене в дом на улице Кирова, чтобы забрать личные вещи. 43-летняя женщина попросила его подождать на улице, пока она собирает вещи, однако мужчина не выполнил просьбу и зашёл в дом. Между бывшими супругами начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник вооружился деревянной клюшкой и высказал угрозы убийством в адрес женщины.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ранее неоднократно судимый мужчина был доставлен участковым уполномоченным в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. К фигуранту применена мера принуждения — обязательство о явке.

Следствие продолжается. Полиция напоминает, что угрозы убийством и насилие в отношении близких людей являются серьёзным правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.