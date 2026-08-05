В Саратовской области аннулировано 712 разрешительных документов у иностранцев

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области проводит мероприятия по выявлению иностранных граждан, у которых есть основания для аннулирования разрешительных документов на проживание в России. Основания предусмотрены федеральным законом № 115-ФЗ.

Основные причины аннулирования: нахождение за пределами РФ более 6 месяцев в течение календарного года, неподача ежегодных уведомлений о подтверждении проживания в течение двух лет подряд и наличие запрета на въезд в страну. Сведения о таких лицах вносятся в реестр контролируемых лиц.

С начала 2026 года аннулировано 712 разрешительных документов, из них 636 видов на жительство и 76 разрешений на временное проживание. Миграционная служба напоминает иностранным гражданам о необходимости соблюдать требования законодательства РФ.