Саратовца задержали за угрозы бывшей сожительнице

В Саратове конфликт между бывшими сожителями закончился возбуждением уголовного дела. 28 июля в час ночи в полицию обратилась 38-летняя жительница посёлка Солнечный. Она заявила, что бывший сожитель на лестничной площадке дома на улице Чехова нанёс ей телесные повреждения и угрожал убийством.

Прибывшие участковые доставили 38-летнего ранее судимого мужчину в отдел. Он пояснил, что у них общая новорождённая дочь, и он недоволен методами её воспитания. Конфликт перерос в угрозы.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Фигурант обязан являться по вызову. Споры о воспитании не должны решаться угрозами — за это теперь придётся отвечать.