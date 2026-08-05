Женщины в Саратове всё чаще страдают от нехватки железа

В первой половине 2026 года в России проданы 8,5 миллиона упаковок препаратов с железом на сумму почти 8 миллиардов рублей, сообщают аналитики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных упаковок выросло на 13,7%. Гематологи связывают рост спроса с увеличением числа женщин, которые жалуются на хроническую усталость, сонливость, головокружение и выпадение волос. Эти симптомы часто указывают на дефицит железа в организме.

Врачи также отмечают тревожную тенденцию. По словам специалистов, нехватка железа у девушек всё чаще связана не только с привычными причинами, но и с образом жизни. Среди новых факторов — строгие диеты, нехватка железа в рационе и проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за которых нарушается усвоение микроэлемента. Многие девушки ограничивают питание, не учитывая потребности организма в железе.

Врачи рекомендуют регулярно сдавать анализы на уровень ферритина и гемоглобина, включать в рацион красное мясо, печень, гречку и гранаты, а при необходимости принимать препараты железа только по назначению специалиста. Не стоит игнорировать симптомы — своевременная диагностика поможет избежать серьёзных последствий.