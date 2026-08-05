В Энгельсе завершили мурал «Лица одной страны» к Году единства народов

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В Энгельсе завершены работы по созданию мурала «Лица одной страны», посвящённого Году единства народов России. Автором масштабного произведения уличного искусства стал художник Иван Сергеев, представляющий Саратовскую область в финале VII сезона фестиваля «ФормАРТ». Эскиз Ивана Сергеева успешно прошёл отборочный этап, войдя в число лучших среди более чем 400 заявок из регионов Приволжья.

Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

Мурал стал ярким украшением города и символом единства народов. Создание арт-объекта полностью завершено.