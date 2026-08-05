Саратовские самбисты завоевали бронзу на международном турнире

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В Нижегородской области завершился международный турнир по самбо памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова. В соревнованиях приняли участие 146 спортсменов из 5 стран. Саратовскую область представляли воспитанники школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Султана Ахмерова.

Александр Морозов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 88 кг среди мужчин 18 лет и старше. Ярослав Мироненко также стал бронзовым призёром в категории до 64 кг. Подготовку спортсменов осуществляли тренеры Седрак Торосян, Алексей Мироненко и Сергей Разваляев.

Успех на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки саратовских самбистов.