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НовостиОбщество5 августа 2026 8:47

Саратовские самбисты завоевали бронзу на международном турнире

Саратовские борцы подтвердили высокий уровень подготовки
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Нижегородской области завершился международный турнир по самбо памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова. В соревнованиях приняли участие 146 спортсменов из 5 стран. Саратовскую область представляли воспитанники школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Султана Ахмерова.

Александр Морозов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 88 кг среди мужчин 18 лет и старше. Ярослав Мироненко также стал бронзовым призёром в категории до 64 кг. Подготовку спортсменов осуществляли тренеры Седрак Торосян, Алексей Мироненко и Сергей Разваляев.

Успех на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки саратовских самбистов.