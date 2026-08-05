Эпидобстановка в Саратовской области остаётся стабильной

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Губернатор Роман Бусаргин на встрече с руководителем Роспотребнадзора по Саратовской области Николаем Павловым обсудил санитарно-эпидемиологическую обстановку. Специалисты характеризуют её как стабильную. В регионе ежедневно проводятся профилактические мероприятия против инфекций, переносчиками которых являются мелкие млекопитающие. Особое внимание уделяется природному парку «Кумысная поляна». Губернатор поручил наращивать объёмы обработки территорий.

Власти готовы оказывать необходимую помощь для снижения рисков для населения. Механизм и порядок действий уже отработаны. Также обсудили цифровую систему «Честный знак», которая позволяет контролировать качество товаров. В Саратовской области выросла ответственность предпринимателей при реализации маркированной продукции.

Работа по сохранению эпидемиологического благополучия продолжается.