Жители области смогут вернуть НДФЛ по долгосрочным вкладам

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом сообщили в Минфине РФ со ссылкой на изменения в Налоговый кодекс. Вернуть часть уплаченного НДФЛ можно будет за взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключённым с 1 января 2025 года. Сумма возврата зависит от размера взносов и действующей ставки налога.

Одновременно повышается лимит социального налогового вычета для родителей, делающих взносы в пользу детей, — с 400 до 500 тысяч рублей. Право на оформление вычетов имеют резиденты РФ — граждане России и иностранцы, официально работающие и уплачивающие НДФЛ. Уточнить точный размер вычета можно в Федеральной налоговой службе.

В Минфине подчеркнули, что новый вычет — одна из мер государственной поддержки, направленная на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам.