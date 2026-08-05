Ультразвуковой аппарат расширил возможности физиотерапии в Новоузенске

Фото: МинИнформ 64 Z

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения физиотерапевтический кабинет поликлиники Новоузенской районной больницы оснастили современным ультразвуковым физиотерапевтическим аппаратом. Новое оборудование применяется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Лечебный эффект достигается за счёт комплексного воздействия на патологический очаг: низкочастотного ультразвука, генерируемого тепла, фотохромного излучения и доставки лекарственных веществ.

Как рассказала главный врач Елена Акатова, в результате воздействия происходит санация и детоксикация, обеззараживание очага инфекции, активация местного и общего иммунитета, а также улучшается питание и трофика тканей. Аппарат применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных покровов, сосудов, а также при болевых синдромах различного происхождения. Его появление значительно расширило возможности оказания необходимой медицинской помощи пациентам.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволяет и дальше оснащать медицинские учреждения региона современным оборудованием, повышая качество и доступность медицинской помощи для жителей области.