В Радищевском музее состоится лекция "Как толстовка поссорилась с фраком"

Фото: Радищевский музей

Лекция «Как толстовка поссорилась с фраком» состоится в историческом корпусе Радищевского музея 7 августа. Начало в 18.00.

Лектор – Давыденко Лариса Александровна, методист научно-просветительского отдела.

Лекция посвящена увлекательным страницам истории костюма образованных сословий второй половины девятнадцатого-начала двадцатого века, отмеченной в России бунтом демократической интеллигенции против диктата регламентированной одежды, моды и правил хорошего тона. О внешнем облике представителей высшего общества, а также русских нигилистов и эмансипированных женщин узнаем, обратившись к журналам мод, портретной галерее И. Е. Репина и произведениям художников его времени. Выясним, какие модные новинки были порождены историческим событиями в Европе, какое влияние на манеру современников одеваться оказывали властители умов, знаменитые писатели, и существует ли связь между популярнейшим в двадцать первом столетии предметом одежды – толстовкой - и Л. Н. Толстым. Беседа завершится на выставке «Картина Репина «Не ждали». Ждем всех любознательных, интересующихся изобразительным искусством!

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