Фото: Администрация Энгельсского района

Специалисты МКУ «Озеленение» провели гарантийную замену саженцев в экопарке Лётного городка. В ходе мониторинга состояния зелёных насаждений, которые были высажены осенью 2025 года, выяснилось, что часть деревьев не прижилась.

Учреждение воспользовалось гарантийными обязательствами поставщика: в его адрес были направлены претензии с требованием заменить посадочный материал. На прошлой неделе новые саженцы поступили на базу учреждения, после чего их высадили на территории парка.

В экопарке Лётного городка в Энгельсе продолжается благоустройство

Нынешняя партия включает рябину, липу и можжевельник. Специалисты используют растения с закрытой корневой системой — это позволяет проводить пересадку даже в летний период без риска для приживаемости. Полностью восстановить аллеи планируется осенью. По словам озеленителей, это наиболее благоприятное время для замены выпавших берёз, так как прохлада способствует адаптации корневой системы перед зимой.

Создание экопарка в Лётном городке началось в 2025 году по инициативе губернатора области Романа Бусаргина. Развитие общественного пространства продолжается при поддержке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее здесь было оборудовано масштабное игровое и спортивное ядро.

Экопарк постепенно становится точкой притяжения для жителей микрорайона, а своевременная замена растений гарантирует, что пространство сохранит свой облик и комфортный микроклимат.