В Ершовском районе построят элеваторный комплекс на 50 тысяч тонн

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Министр сельского хозяйства Саратовской области Василий Котов проинспектировал ход строительства крупного логистического узла в Ершовском муниципальном районе. Проект реализует компания ООО «Ниссан».

Строительство комплекса производственной мощностью 50 тысяч тонн единовременного хранения началось в 2024 году. На сегодняшний день готовность объекта оценивается как высокая: возведены две емкости для хранения зерна (до 5 тысяч тонн каждая); установлены автовесы, смонтированы зерноочистительное оборудование и сушилка; построена погрузочная точка мощностью 500 тонн в сутки и накопитель на 300 тонн; приобретен земельный участок площадью 2 гектара с железнодорожной веткой вместимостью до 8 вагонов.

Реализация проекта уже позволила создать 10 новых рабочих мест. В планах инвестора — второй этап развития: запуск собственного перерабатывающего производства.

«Для таких масштабных проектов у нас предусмотрен механизм предоставления земельного участка без торгов. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестор максимально быстро перешел к переработке продукции», — отметил Василий Котов во время встречи с руководством предприятия. Вопрос выделения земли находится под личным контролем главы Ершовского района Андрея Шубина, который также присутствовал на объекте.