Саратовская область впервые получит 17 миллионов рублей на модернизацию кинозалов по нацпроекту

Фото: Минкультуры Саратовской области

Фонд кино подвел итоги конкурсного отбора на поддержку и модификацию оборудования в кинозалах малых городов (с населением до 500 тысяч человек). Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья», который реализуется с 2025 года.

Согласно приказу Фонда кино № 74 от 3 августа 2026 года, Саратовская область вошла в число победителей. В общей сложности финансирование получат семь площадок:

Балашовский район: три частных кинозала;

Балаковский район: один частный и один муниципальный кинозал;

Красноармейск и Энгельс: два муниципальных кинозала.

Общий объем инвестиций составит более 17 миллионов рублей. Средства имеют строго целевое назначение — их можно направить только на приобретение, монтаж и доставку комплектующих и расходных материалов для поддержания кинопроекторов, звукового оборудования и кресельных блоков в исправном состоянии.

«Для нас это первый успешный опыт участия в программе поддержки именно действующего оборудования. Ранее регион подавал заявки, но не проходил конкурсный отбор, — прокомментировал [Должность, ФИО представителя регионального Минкульта или главы профильного комитета]. — Модернизация позволит нам сохранить высокое качество показов в районах и продлить срок службы дорогостоящей аппаратуры без дополнительной нагрузки на местные бюджеты».

Отметим, что в прошлом году Саратовская область не смогла войти в число победителей этого конкурса. С полным списком организаций-победителей из разных регионов России можно ознакомиться на официальном сайте Фонда кино (clck.ru/3V67He).

Параллельно продолжается прием заявок на создание новых центров воспроизведения аудиовизуального контента в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Итоги этого этапа отбора будут опубликованы позднее.