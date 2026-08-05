Бусаргин поручил закупать льготные лекарства на год вперёд

Губернатор Роман Бусаргин поручил министерству здравоохранения Саратовской области начинать закупки льготных препаратов на следующий год уже в сентябре. Это решение направлено на предотвращение срывов поставок и обеспечение непрерывности лекарственного обеспечения жителей региона. В настоящее время помощь от государства получают более 210 тысяч человек.

Проблемы с льготным лекарственным обеспечением длятся в области не первый год. По данным на май 2026 года, в службе судебных приставов находилось 399 производств о выдаче льготных лекарств — на 98 больше, чем в марте. Новый график закупок призван снять остроту этой ситуации.

Губернатор потребовал от профильного ведомства строгого соблюдения нового порядка, чтобы пациенты не сталкивались с перебоями в получении жизненно важных препаратов.