В муниципальных модернизированных кинозалах - фильм о красотах Северной Осетии

Модернизированные залы области в августе покажут семейную новинку «Старый орел» (12+, реж. М. Ногмов) про мудрого осетинского деда из маленького горного села. Когда к нему приезжает городской чиновник с просьбой перебраться в город, герой отказывается и решает преобразить родное село. На помощь дед призывает сына и внуков.

Эту историю увидят в Базарном Карабулаке, Духовницком, Екатериновке, Лысых Горах, Перелюбе, Приволжском г. Энгельса, Шиханах, Питерке и Озинках. Зрители до 22 лет могут посмотреть ее по Пушкинской карте.

В муниципальных модернизированных кинозалах расскажут историю не менее самоотверженного героя – юного пастуха. «Храбрый Давид» (6+, реж. Ф. Каннингэм, Б. Доуз) – это новая анимационная интерпретация известного сказания о Давиде и Голиафе.

В перелюбском «Мире» стартует и драма «Всё, что мы потеряли» (18+, реж. Х. Алонсо), главная героиня которой заново обретает веру в себя.

Афиши премьерных сеансов сморите в сообществах муниципальных кинозалов.