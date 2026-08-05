В Саратове устанавливают окна в домах, повреждённых при атаке БПЛА

В Саратове продолжают ликвидировать последствия массированной атаки украинских беспилотников, произошедшей в ночь на 2 августа. Глава города Игорь Молчанов встретился с пострадавшими жителями и обсудил ход восстановительных работ. По поручению губернатора Романа Бусаргина в городе развёрнуты два штаба для приёма заявлений: в администрации Заводского района (проспект Энтузиастов, 20) и во втором корпусе гимназии №5 (улица Азовская, 15). На месте ЧП круглосуточно дежурят коммунальные службы и управляющие компании.

Мэр отметил, что жителям подробно разъяснили механизмы получения материальной помощи. Параллельно специалисты проводят оценку ущерба, причинённого жилым помещениям. Монтаж новых оконных конструкций уже идёт по графикам, которые согласованы с каждым жителем индивидуально. Для оперативной связи с представителями власти продолжает действовать горячая линия: 96-07-70.

Напомним, в ночь на 2 августа Саратовская область подверглась атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В Энгельсе в результате попадания дрона в жилой дом погибли два человека. В Саратове обломки БПЛА влетели в многоэтажку, несколько человек обратились за медицинской помощью. Губернатор поручил профильным ведомствам оперативно восстановить имущество пострадавших и завершить все работы в максимально сжатые сроки.