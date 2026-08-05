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НовостиОбщество5 августа 2026 7:47

В области стартовал «Женский курс» для развития личной эффективности

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратовской области в рамках работы женских клубов приступили к реализации нового образовательного проекта "Женский курс" федерального проекта "Женское движение".

"Новый курс разработан, как комплексный инструмент для решения повседневных задач современной женщины, и направлен на повышение ее личной эффективности в ключевых сферах жизни. Программа объединит лекции от экспертов с мастер-классами. Теоретический блок будет вести команда профильных специалистов. Девушки получат возможность перенять экспертные знания для применения их в реальной жизни.

Программа курса поможет сформировать надёжную систему поддержки, где теоретическая база из аудиторий накладывается на живой опыт обмена мнениями внутри сообщества активисток", - рассказала региональный координатор проекта "Женское движение", депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.