Женское движение сплело 98-ю сеть для бойцов на Запорожское направление

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Участницы партийного проекта "Женское движение" и сотрудники Центра детского творчества сплели 98-ю маскировочную сеть, которая уже отправилась с грузом в 99-ый полк на Запорожское направление.

"Плетение маскировочных сетей – это кропотливый труд, требующий усидчивости и внимания к деталям. Каждый узелок, каждая лента важны, поскольку от качества маскировки зависит безопасность тех, кто находится на передовой. Хотя технология изготовления сетей уже известна, девушки делают эти изделия особенными, вкладывая в них свое тепло и заботу.

Всем нам очень хочется помочь нашим ребятам, поэтому мы с радостью беремся за любую помощь. Это наш вклад в поддержку российских военнослужащих и Победу!", - отметила местный координатор проекта "Женское движение" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".