Образование крупногабаритных отходов в Саратовской области выросло за три года почти на 9%

Фото: Ситиматик

В Саратовской области на протяжении нескольких лет устойчиво растет объем образования крупногабаритных отходов. Если в 2023 году на мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик» было привезено более 85,6 тыс. тонн, то в 2025 году – более 93,1 тыс. тонн, что на 8,7% больше. Рост поступления КГО фиксируется и на энгельсском, и на балаковском объектах. При этом быстрее всего увеличиваются показатели последнего – более чем на 30%.

К сожалению, несмотря на растущие данные образования КГО, процесс не сопровождается увеличением количества мест накопления и емкостей для складирования таких отходов. Специалисты саратовского регоператора фиксируют обратную динамику – ликвидацию мест накопления ТКО. В результате в целом по региону с учетом данных Территориальной схемы обращения с ТКО, которая изначально не учитывала реальные объемы мусорообразования, дефицит емкостей под КГО сейчас составляет 406,4 тыс. кубометров или 66% от общего количества таких отходов. Это означает, что навалы таких отходов постоянно находятся рядом с контейнерными площадками, портя внешний вид улиц.

Проведенный специалистами регоператора анализ контейнерных площадок, расположенных в Зоне действия 1 регионального оператора (Левобережье), показал, что свыше 94,2% не имеют отсеков для складирования крупногабаритных отходов. Их отсутствие приводит не только к захламлению прилегающей территории, но и более неприятным последствиям, когда несоблюдение правил складирования отходов влечет за собой травмирование сотрудников мусоровывозящих компаний. Так, несколько дней назад пострадал водитель спецтехники от самопроизвольного взрыва использованной пивной кеги, помещенной в контейнер для ТКО.

Саратовский регоператор призывает ответственные подразделения органов местного самоуправления и министерства природных ресурсов и экологии приступить к урегулированию проблемы нехватки емкостей для крупногабаритных отходов и внести в Территориальную схему обращения с ТКО корректные данные об образовании ТКО и КГО в регионе.