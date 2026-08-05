АО СК "РСХБ-Страхование" осуществило страховую выплату за гибель урожая ячменя в результате выпавшего крупного града

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АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере более 4 млн рублей по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой агропредприятию в Ставропольском крае.

Страховая выплата была произведена по причине гибели (утраты) урожая озимого ячменя в результате воздействия опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – крупного града размером с куриное яйцо, который выпал в конце мая 2026 года в Георгиевском районе края, где находились посевы предприятия. Размер гибели (утраты) составил 4799,4 ц с площади посева в 2026 году.

Рассмотрев предоставленные страхователем документы, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило более 4 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Аграрии Ставропольского края в конце весны и начале лета 2026 года столкнулись с серией опасных природных явлений: затяжные ливни, переувлажнение почвы, крупный град, которые нанесли серьезный вред урожаю сельскохозяйственных культур в регионе. Крупный град привел к повреждению листьев, соцветий и молодых побегов растений, а избыток воды стал губительным для урожая сельхозкультур, поскольку он вытесняет из почвы кислород, в результате чего корни растений начинают «задыхаться», нарушается их питание, рост замедляется, а в некоторых случаях посевы гибнут. В таких случаях агрострахование, в том числе с государственной поддержкой, выступает инструментом, который позволяет заранее спрогнозировать наступление тех или иных непредвиденных рисков, минимизировать финансовые потери предприятия и сохранить стабильность производства», – прокомментировала Анна Михайлина, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ставрополе.

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