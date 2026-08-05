От ИИ до психологии: в СГУ стартовала летняя школа для молодых учителей

В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского дан старт традиционному августовскому интенсиву — летней школе «Образовательные технологии в современной школе». Мероприятие, которое пройдет с 4 по 6 августа, объединило около 80 молодых педагогов областного центра.

Школа ориентирована на специалистов, которые недавно пришли в профессию и стремятся быстрее адаптироваться к реалиям современного образования. Программа интенсива выходит далеко за рамки привычных лекций и насыщена практическими форматами.

Ключевые направления работы:

Технологии будущего: Особое внимание уделено знакомству с современными образовательными инструментами и применению искусственного интеллекта в обучении.

Психология и имидж: Участники обсудят психологические вызовы, с которыми сталкивается молодой педагог, а также вопросы формирования профессионального образа учителя.

Проектная деятельность

Практические занятия помогут специалистам обменяться опытом, найти единомышленников и научиться выстраивать эффективный образовательный процесс.

Летняя школа проводится при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» в рамках стратегического направления «Технологические кадры».

Руководитель приоритетных проектов СГУ Елена Елина подчеркнула, что университетская инициатива направлена не столько на предметную подготовку, сколько на поддержку молодых специалистов в вопросах профессиональной адаптации и взаимодействия с коллегами, администрацией и учениками.

В финале трехдневного интенсива участники представят свои групповые проекты. По итогам обучения все педагоги получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.