Производство одежды и IT: Саратовстат назвал отрасли с зарплатами выше ста тысяч

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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (Саратовстат) опубликовал данные о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций за май 2026 года.

Несмотря на то, что средняя зарплата по региону остается ниже среднероссийской, в отдельных отраслях зафиксирован значительный рост доходов.

В мае 2026 года только четыре сферы деятельности смогли преодолеть психологическую отметку в 100 тысяч рублей:

Производство одежды: Абсолютный лидер списка со средней зарплатой 110 441 рубль. Отрасль показала феноменальный скачок — рост к апрелю составил рекордные 87,1%.

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта: 104 673 рубля.

Металлургическое производство: 103 747 рублей.

Информационные технологии (IT): 101 895 рублей.

Добыча полезных ископаемых вплотную приблизилась к этому порогу, показав результат в 98 315 рублей.

Средняя заработная плата в регионе (без выплат социального характера) в мае составила около 74,8 тысячи рублей, а за период с января по май — 71,4 тысячи рублей. Для сравнения, средний показатель по Приволжскому федеральному округу находится на уровне 81,9–86,5 тысячи рублей.

Самыми скромными доходами могут похвастаться работники почтовой связи и курьерских служб — их заработок в среднем составил всего 38 807 рублей в месяц.

На фоне отраслевой статистики Саратовстат фиксирует важное макроэкономическое достижение: в регионе полностью отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы. Это свидетельствует о стабилизации финансового положения предприятий и соблюдении трудовых прав граждан.