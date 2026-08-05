Володин заявил о скорой ликвидации двухсменного обучения школ Ленинского района

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

До конца 2026 года проблема обучения во вторую смену в школах Ленинского района Саратова будет полностью решена. Об этом заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам серии рабочих совещаний и встреч с жителями.

Решение стало возможным благодаря масштабной программе строительства пристроек к существующим учебным заведениям и возведению новых школ.

Вячеслав Володин лично проинспектировал ход работ, в частности, на объекте школы № 52 в микрорайоне Поливановка, где завершается возведение пристройки на 350 мест.

Согласно утвержденному плану:

До конца 2026 года в городе появится 5000 новых ученических мест. Из них 1850 мест обеспечат пять новых пристроек.

В сентябре вводятся пристройки к школам № 52 (Поливановка), № 63 и № 100. Это позволит этим учреждениям сразу перейти на односменный режим.

В декабре-2026 завершится строительство пристроек к школам № 94 и № 23.

В текущем году откроются две крупные современные школы (в Солнечном-2 на 1500 мест и в Ленинском районе на 1100 мест) со всей инфраструктурой — бассейнами и стадионами. Также в Солнечном-2 к сентябрю заработает школа на 550 мест.

Ранее к политику неоднократно обращались родители учеников с жалобами на неудобства двухсменного графика, который не оставляет времени на досуг детей и создает нагрузку на семьи.

«Двухсменка тормозит развитие школ. Мы должны постараться сделать всё как можно быстрее, чтобы перевести образовательные учреждения на нормальный режим работы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что расширение площадей решит не только проблему уроков, но и даст импульс для внеклассной жизни. Появится возможность полноценно развивать группы продленного дня, кружки и спортивные секции.

На сегодняшний день из-за переполненности (некоторые школы загружены почти в два раза выше проектной мощности) обучение в две смены ведется в 19 учебных заведениях города, 8 из которых находятся именно в Ленинском районе. Реализация заявленных планов сократит это число вдвое уже к концу текущего года.