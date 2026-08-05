В Пугачеве Саратовской области в башне создадут роскошный панорамный ресторан

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Пугачевский район Саратовской области презентовал областному инвестиционному комитету несколько инициатив, направленных на привлечение денежных средств.

На собрании, которое вел глава региона, были продемонстрированы идеи, сфокусированные на агропромышленном комплексе, развитии инфраструктуры вдоль дорог и туристической сферы, а также на обновлении объектов, обладающих историческим и культурным значением.

Текущий 2026 год отмечен продолжением реализации девяти уже начатых проектов и анонсом старта двух крупных программ, общий объем инвестиций в которые оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Среди предложенных для инвесторов проектов –

Строительство объекта придорожного сервиса, включающего заведение общественного питания, место для проживания и мастерскую.

Создание предприятия по разведению рыбы, охватывающего весь производственный процесс.

Открытие гостиничного комплекса для проведения мероприятий, расположенного в здании с историческим прошлым.

Обустройство ресторана с панорамным видом, краеведческими элементами и магазином сувениров в помещении старинной водонапорной башни.