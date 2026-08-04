В Саратове открыли штабы помощи пострадавшим от атаки БПЛА

По поручению губернатора Романа Бусаргина в Саратове организована работа двух штабов по приёму обращений граждан, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА. Пункты приёма открыты на базе администрации Заводского района (проспект Энтузиастов, 20) и в корпусе №2 Гимназии №5 (улица Азовская, 15). Жителям разъясняют механизмы получения материальной помощи.

На месте продолжают работать коммунальные службы и управляющие компании. Параллельно ведётся оценка нанесённого ущерба. Монтаж оконных конструкций проводится по графикам, согласованным с жителями индивидуально.

Продолжает работать горячая линия. Обращаться можно по телефону: 96-07-70.