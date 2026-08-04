Ветеранов СВО познакомили с механизмами работы Платформы обратной связи

В рамках региональной программы «Наши герои» прошла встреча ветеранов СВО с замминистра цифрового развития Андреем Добудько. Участники обсудили цифровую трансформацию госуправления, переход на отечественное ПО и обеспечение связью населённых пунктов. Особый интерес вызвала тема Платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» — сервиса, через который жители направляют обращения в органы власти.

Добудько подробно разобрал «внутреннюю кухню» работы платформы: от отправки запроса до межведомственного электронного взаимодействия. Он подчеркнул, что система основана на принципах клиентоцентричности проекта «Государство для людей», где в центре стоит конкретный житель.

Участники встречи поделились опытом работы с платформой и высоко оценили её потенциал. Программа «Наши герои» стартовала по инициативе губернатора Романа Бусаргина и развивает федеральный проект «Время героев».