В СГУ стартовала Летняя школа молодых учителей

В Саратовском государственном университете начала работу Летняя школа молодых учителей «Образовательные технологии в современной школе», объединившая педагогов Саратова. В течение трёх дней участники посетят лекции о профессиональном имидже, современных образовательных инструментах и применении ИИ в обучении, а также обменяются опытом.

Школу открыла руководитель проекта Елена Елина, к участникам обратился ректор Алексей Чумаченко, подчеркнув важность поддержки молодых педагогов.

Программа включает практические занятия и подготовку групповых проектов. По итогам интенсива педагоги получат удостоверения о повышении квалификации. Школа проходит при поддержке программы «Приоритет–2030», партнёром выступает городской комитет по образованию.