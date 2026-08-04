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НовостиОбщество4 августа 2026 18:44

В области закупки льготных лекарств перестроены для исключения перебоев

Конкурсные процедуры на 2027 год объявят уже в сентябре
Источник:kp.ru

Одна из важных составляющих перестроенной системы обеспечения бесплатными льготными лекарствами — грамотные и продуманные закупки. Это позволяет исключить перебои в выдаче и гарантировать наличие необходимых препаратов на аптечном складе с запасом. Ранее перед министерством здравоохранения была поставлена задача уже сейчас объявлять конкурсные процедуры на 2027 год, основной объём намечен на сентябрь.

На сегодня различные льготные лекарства и медицинские изделия уже получили свыше 210 тысяч жителей области. Для полного закрытия потребности финансирование на 2026 год фактически увеличено на 30% — до 6 млрд рублей. Значительно усилен контроль, улучшена логистика, в том числе благодаря внедрению новой электронной системы.

Эти меры направлены на бесперебойное обеспечение граждан льготными препаратами. Подписывайтесь на наш канал для актуальных новостей о здравоохранении.