В области закупки льготных лекарств перестроены для исключения перебоев

Одна из важных составляющих перестроенной системы обеспечения бесплатными льготными лекарствами — грамотные и продуманные закупки. Это позволяет исключить перебои в выдаче и гарантировать наличие необходимых препаратов на аптечном складе с запасом. Ранее перед министерством здравоохранения была поставлена задача уже сейчас объявлять конкурсные процедуры на 2027 год, основной объём намечен на сентябрь.

На сегодня различные льготные лекарства и медицинские изделия уже получили свыше 210 тысяч жителей области. Для полного закрытия потребности финансирование на 2026 год фактически увеличено на 30% — до 6 млрд рублей. Значительно усилен контроль, улучшена логистика, в том числе благодаря внедрению новой электронной системы.

Эти меры направлены на бесперебойное обеспечение граждан льготными препаратами. Подписывайтесь на наш канал для актуальных новостей о здравоохранении.