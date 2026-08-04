Саратовский театр оперы и балета открывает новый сезон «Евгением Онегиным»

Фото: Саратовский театр оперы и балета

Новый 224-й театральный сезон в Саратовском академическом театре оперы и балета стартует с вечной классики. Первым спектаклем на новой сцене станет опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Показ для зрителей состоится 19 сентября (суббота) в 17:00.

«Евгений Онегин» — это непревзойденный образец лирической оперы, где пушкинская поэзия сливается с музыкой, полной тепла и драматизма. Сам композитор признавался, что написал её, когда ему «с невыразимою силою захотелось положить на музыку всё, что в „Онегине“ просится на музыку».

Особенности постановки режиссёра Андрея Сергеева заключаются в том, что режиссёр опирается на определение жанра как «лирические сцены», делая упор на личную трагедию героев. Это не набор зарисовок, а развёрнутые эпизоды, позволяющие зрителю глубже прочувствовать сомнения и боль персонажей.

Театр обратился к первым редакциям партитуры — тем самым, с которых началась мировая история этого шедевра.

Постановка бережно сохраняет уникальное соединение быта и поэзии: от крестьянской песни в саду до блеска петербургского бала у Гремина.

Премьера данной постановки состоялась 9 февраля 2019 года и с тех пор неизменно пользуется любовью публики.

Спектакль состоится на Новой сцене театра (проспект имени 50 лет Октября, 110А, корп. 7).

Купить билеты онлайн: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1046

Пусть новый сезон начнётся с большого искусства и настоящих эмоций!