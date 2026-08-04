Саратовский цирк приехал в Татищево: яркое шоу «Принц цирка» увидели полтысячи сельских ребят

В рамках всероссийской благотворительной акции «Цирк – детям села» в поселке Татищево Саратовской области состоялось яркое представление «Принц цирка».

Зрителями грандиозного шоу стали около 500 мальчишек и девчонок. Для многих из них это знакомство с цирковым искусством было первым. В программе – виртуозные жонглёры, захватывающие номера с дрессированными собаками хаски и попугаями ара, а также головокружительные трюки акробатов и гимнастов, от которых замирали и дети, и взрослые.

Волшебная атмосфера царила уже у входа: маленьких гостей встречали аниматоры в ростовых куклах, а профессиональный гримёр превращал каждого желающего в циркового персонажа с помощью аквагрима.

Цель акции «Цирк — детям села» — сделать культурный досуг доступным для ребят, проживающих в малых населённых пунктах.