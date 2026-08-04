В Саратовской области оштрафовали продавцов энергетиков на 90 тысяч

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Министерство экономического развития Саратовской области подвело итоги проверок соблюдения правил продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. В текущем году на территории региона выявлены нарушения продажи такой продукции несовершеннолетним. Виновные лица привлечены к ответственности по статье 14.16.1 КоАП РФ и оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей.

Напомним, что запрет на продажу энергетиков детям и подросткам действует с 1 марта 2025 года на всей территории Российской Федерации. Закон направлен на защиту здоровья подрастающего поколения от вредного воздействия тонизирующих веществ, содержащихся в таких напитках. Несмотря на введённый запрет, факты нарушений продолжают фиксироваться.

Работа по выявлению нарушений продолжается. Все обращения граждан отрабатываются в оперативном режиме, в том числе поступающие через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент». Министерство экономического развития призывает жителей сообщать о фактах продажи энергетиков несовершеннолетним, чтобы совместными усилиями пресекать незаконную торговлю и защищать здоровье детей.