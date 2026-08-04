Бастрыкин поручил доложить по делу о нерасселении аварийного дома

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по обращению жильцов аварийного дома на улице Вавилова в Саратове. Здание 1910 года постройки признано непригодным из-за разрушения фасада и трещин в стенах. В 2025 году его признали аварийным и подлежащим реконструкции, но благоустроенное жильё гражданам до сих пор не предоставлено, срок расселения установлен на 2028 год. Обращения в инстанции результатов не принесли.

В СУ СК по Саратовской области расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования и работе по реализации прав жильцов на благоустроенное жильё. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.