9 саратовских школьников стали победителями «Большой перемены»

Саратовские школьники успешно выступили на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошёл в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. В мероприятии участвовали более 800 школьников 5-7 классов из разных регионов России. Президент Владимир Путин поздравил победителей и пообщался с финалистами, обсудив их проекты.

Саратовскую область представили 17 школьников. Из них 9 стали победителями, ещё 8 — призёрами. Все они получат главный приз — «Путешествие мечты» на специальном поезде через всю Россию, которое стартует в августе.

Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и пройдут просветительскую программу от партнёров конкурса.