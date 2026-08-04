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НовостиОбщество4 августа 2026 12:36

9 саратовских школьников стали победителями «Большой перемены»

Саратовские школьники вошли в число победителей «Большой перемены»
Источник:kp.ru

Саратовские школьники успешно выступили на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошёл в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. В мероприятии участвовали более 800 школьников 5-7 классов из разных регионов России. Президент Владимир Путин поздравил победителей и пообщался с финалистами, обсудив их проекты.

Саратовскую область представили 17 школьников. Из них 9 стали победителями, ещё 8 — призёрами. Все они получат главный приз — «Путешествие мечты» на специальном поезде через всю Россию, которое стартует в августе.

Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и пройдут просветительскую программу от партнёров конкурса.