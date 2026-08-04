В Саратовской области обсудили инвестиционный климат с АСИ

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялась консультация с участием представителей Агентства стратегических инициатив. Встреча была посвящена итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2026 год, а также вопросам совершенствования его методологии. Участниками стали представители профильных министерств и ведомств региона.

Заместитель директора Центра национальных рейтингов АСИ Владимир Миронов и руководитель программы Николай Стегний представили региональной команде анализ показателей Саратовской области, обозначив сильные стороны и зоны для развития. Региональные предложения касались корректировки оценки по таким направлениям, как регистрация недвижимости, административное давление, конкуренция, транспортная и цифровая инфраструктура.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил: «Предложения ведомств направлены на повышение объективности оценки и снижение административной нагрузки на бизнес. Благодарим коллег из АСИ за открытость и готовность к диалогу. Полученные разъяснения будут использованы в нашей дальнейшей работе».