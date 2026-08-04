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НовостиОбщество4 августа 2026 12:34

В Балашовском районе СК проверяет гибель 67-летнего мужчины

Тело мужчины нашли на берегу реки Хопер в селе Пады
Источник:kp.ru

В Балашовском районе Саратовской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 67-летнего мужчины. По предварительным данным, 3 августа 2026 года местная жительница обнаружила тело мужчины без признаков жизни на берегу реки Хопер вблизи села Пады. О случившемся она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. На место происшествия выехали следователи и судмедэксперты.

В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Для установления точной причины гибели назначено судебно-медицинское исследование. Следователи опрашивают возможных свидетелей, изучают обстоятельства, предшествовавшие трагедии. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственные органы в очередной раз напоминают: любой водоём — это место повышенной опасности. Граждан призывают соблюдать правила поведения на воде, особенно внимательно следить за детьми. Многие люди пренебрегают мерами безопасности, подвергая себя и других риску. Только неукоснительное соблюдение правил может предупредить беду и сохранить жизнь.