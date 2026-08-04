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НовостиОбщество4 августа 2026 12:32

В Балашовском районе на Хопре обнаружено тело 67-летнего мужчины

СК проводит проверку по факту гибели пенсионера в селе Пады
Источник:kp.ru

Следственные органы СК России по Саратовской области организовали процессуальную проверку по факту гибели 67-летнего мужчины в Балашовском районе. По предварительным данным, 3 августа 2026 года местная жительница обнаружила тело мужчины без признаков жизни на берегу реки Хопер вблизи села Пады. О случившемся она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. На место происшествия выехали следователи и судмедэксперты.

В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Для установления точной причины гибели назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие продолжается.

Следственные органы напоминают: любой водоём — это место повышенной опасности. Граждан призывают соблюдать правила поведения на воде, особенно внимательно следить за детьми. Многие люди пренебрегают мерами безопасности, подвергая себя и других риску. Только неукоснительное соблюдение правил может предупредить беду и сохранить жизнь.