35 юных талантов зачислены в театральную школу Саратова

Саратовская театральная школа приняла 35 юных талантов. В 2026 году конкурс на бюджетные места достиг восьми человек на место. Обучение пройдёт в историческом корпусе на улице Рабочей, 23.

22 человека зачислены в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Аредакова — это артисты драматического театра и кино (педагоги Виктор Мамонов и Татьяна Родионова). Ещё 13 студентов будут осваивать профессию артиста театра кукол в мастерской Романа Сопко и Антона Черепанова.

Выпускные спектакли курса пополнят репертуар саратовских театров. Конкурс высок, но отбор пройден. Будущие актёры уже на старте.