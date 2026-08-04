В Саратове полицейские раскрыли грабёж по горячим следам

В Саратове сотрудники полиции раскрыли грабёж по горячим следам. В отдел полиции ранним утром 2 августа обратилась 45-летняя жительница Заводского района. Она рассказала, что накануне ночью знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в её квартире на улице 7-я Нагорная во время словесного конфликта сорвал с её шеи золотую цепочку, применив силу, и похитил 8 тысяч рублей. В результате оперативных действий полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел.

Задержанным оказался 46-летний житель Заводского района, ранее неоднократно судимый. Он признался в содеянном и пояснил, что украшение уже успел продать неизвестному за 5 тысяч рублей. Похищенные деньги частично изъяты. Мужчина не скрывал свою причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.