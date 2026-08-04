Директор Хвалынского краеведческого музея участвует в «Парке практик»

Директор Хвалынского краеведческого музея Дарья Дмитриенко приняла участие во втором модуле проекта «Парк практик» от АНО «Творческие проекты Кайкино». Тема модуля — «Продукт и оценка эффективности. Овладение инструментами». Площадкой для обучения стало село Лох — одно из самых живописных сёл Саратовской области. В лаборатории собрались проектные команды из Северо-Западного и Приволжского федеральных округов: руководители НКО, сотрудники культуры, активисты ТОС, предприниматели и неравнодушные жители.

Главная задача участников — научиться упаковывать свой опыт в образовательные и методические продукты, чтобы делиться им с другими. Под руководством экспертов команды прорабатывали просветительские и управленческие решения, учились трансферировать технологии и оценивать эффективность работы. У всех участников — большой опыт позитивных изменений на своих территориях.

Проект «Лаборатория Парк Практик» реализуется АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино» при поддержке Фонда президентских грантов.