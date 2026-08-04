В Духовницком прошёл зональный этап Кубка Губернатора по футболу

В посёлке Духовницкое завершился очередной зональный этап XXIV областного турнира по футболу среди дворовых команд. Юные спортсмены продемонстрировали красивую игру, командный дух и стремление к победе. Соревнования прошли в четырёх возрастных группах: 2009–2010, 2011–2012, 2013–2014 и 2015–2016 годов рождения.

Победителями и призёрами стали: в возрастной группе 2009–2010 гг. — 1-е место Пугачев, 2-е — Горный, 3-е — Ивантеевка; в группе 2011–2012 гг. — 1-е место Пугачев, 2-е — Ивантеевка, 3-е — Духовницкое; в группе 2013–2014 гг. — 1-е место Пугачев, 2-е — Ивантеевка, 3-е — Перелюб; в группе 2015–2016 гг. — 1-е место Пугачев, 2-е — Горный, 3-е — Перелюб.

Впереди юных футболистов ждёт финал, где лучшие команды региона поборются за титул сильнейших. Турнир проводится в рамках программы «Дворовый тренер», инициированной губернатором Романом Бусаргиным.