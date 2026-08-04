Жительница Маркса перевела 51 тысячу за мебель, но не получила товар

42-летняя жительница Маркса стала жертвой мошенников при покупке уличной мебели в интернете. В конце июля она нашла объявление в соцсетях, договорилась с продавцом и перевела 51 тысячу рублей за товар и доставку. В назначенный срок мебель не пришла, а продавец перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сумма ущерба составила 51 тысячу рублей. Полицейские проводят проверку.

Полиция призывает: будьте осторожны при покупках в интернете, проверяйте отзывы и не переводите деньги незнакомцам без подтверждения надёжности продавца.