Курьер мошенников забрал у жителей региона более 5 млн рублей

Полицейские задержали курьера мошенников, который забрал у обманутых жителей региона более пяти миллионов рублей. Схема была стандартной: звонки от якобы представителей силовых структур, запугивание и инструкция передать деньги курьеру для «декларирования и зачисления на безопасный счёт». Так, 67-летний саратовец после многодневной обработки дважды встречался с курьером и отдал 1 млн 746 тыс. рублей, а 64-летняя жительница Энгельса передала доверенному лицу 3 млн 450 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого курьера — 18-летнего жителя Московской области без криминального прошлого. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские продолжают устанавливать всех участников преступной схемы.

В МВД напоминают: если вам звонят с незнакомых номеров, сообщают тревожную информацию и торопят с финансовыми операциями — положите трубку, прекратите общение, свяжитесь с близкими. Обсуждение ситуации с родными часто помогает сохранить накопления в безопасности.