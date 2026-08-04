В Саратове полицейские задержали наркозакладчицу с 79 свертками

В Саратове сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия #МАК2026 задержали 34-летнюю жительницу Советского района. Операция прошла 30 июля возле одного из домов на проспекте Энтузиастов. В ходе личного досмотра у женщины изъяты 79 свертков из фольги с наркотической смесью, содержащей метадон, общей массой 18,18 грамма. По данным полиции, задержанная готовила их для дальнейшего незаконного сбыта на территории Саратова.

Кроме того, у подозреваемой изъят стеклянный флакон с наркотической смесью, содержащей метадон, массой 0,07 грамма, которое она хранила для личного употребления. Таким образом, женщина совмещала употребление запрещённых веществ с их распространением, что существенно отягощает её ответственность.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.