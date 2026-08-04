Пенсионер в Советском районе попытался дать взятку инспектору ДПС

В Советском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Volkswagen под управлением 77-летнего жителя Маркса. При проверке документов инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Кроме того, мужчина допустил нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Чтобы избежать составления протокола по статье 12.15 КоАП РФ, пенсионер предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей, находясь в служебном автомобиле.

Несмотря на предупреждение инспектора об уголовной ответственности за коррупционные действия, водитель не отказался от своего намерения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Также составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Подозреваемому избрана мера принуждения — обязательство о явке.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: за дачу взятки в размере до 10 тысяч рублей предусмотрены серьёзные санкции — штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы до 1 года, ограничение или лишение свободы на тот же срок. Коррупционные действия в отношении должностных лиц не останутся безнаказанными.