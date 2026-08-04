Бусаргин обсудил с главой Ртищевского района модернизацию водосетей

Губернатор Роман Бусаргин обсудил с главой Ртищевского района Александром Жуковским итоги модернизации водосетей. На ремонт магистрального водопровода из регионального бюджета выделили 21 млн рублей, что улучшило водоснабжение почти 7,5 тысячи человек. В планах — замена водонапорных башен в сёлах Владыкино и Салтыковка, ремонт скважины и башни в Макарово, строительство водовода в посёлке Ртищевский.

Губернатор отметил, что износ коммуникаций остаётся актуальным, и пообещал поддержку. В 2027 году район могут включить в региональную программу модернизации сетей. Власти должны определить приоритетные объекты и подготовить документы.

Также обсудили участие района в нацпроектах: закупку оборудования для больницы, строительство ФАПов и модульной женской консультации, благоустройство общественных пространств. Победа местной футбольной команды в Кубке губернатора принесёт городу третью универсальную спортплощадку.