Новоузенский центр «Мои Документы» начал работу по новому адресу. С 4 августа офис принимает посетителей на улице Революции, 37А, на втором этаже. В новом помещении сделан ремонт, организованы зоны информирования и ожидания, работает современная навигация и электронная очередь с визуальным и звуковым сопровождением.

Для удобства граждан оборудован сектор с доступом к порталу Госуслуг, а оплату можно провести картой любого банка прямо в окне. В МФЦ Новоузенска доступно около 200 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.

Телефон для справок: 8 (8452) 65-39-69. Новый офис — больше комфорта и меньше очередей.