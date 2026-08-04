Молодожёнов приглашают выбрать красивые даты для свадьбы в сентябре

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Сентябрь 2026 года обещает стать особенно притягательным для влюблённых. Комфортная погода и удивительно красивые даты создают идеальные условия для самого важного дня. Молодожёнам предлагают заключить брак в самые эффектные даты сентября: 09.09.2026, 19.09.2026, 26.09.2026 и 29.09.2026. Эти цифры эстетично смотрятся на приглашениях, легко запоминаются и несут особый символизм. Повторяющиеся цифры часто воспринимаются как «счастливые» — они вызывают ощущение порядка, баланса и даже некой магии момента. Для многих пар выбор такой даты — способ добавить событию дополнительный смысл.

Планируйте свой праздник заранее: из-за высокого спроса на «красивые» даты подавать заявления в ЗАГС нужно заблаговременно. Подача заявления возможна не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 1 месяц до желаемой даты. В связи с повышенным спросом рекомендуем позаботиться о выборе дня заранее.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, а также лично в отделах ЗАГС области. Не упустите возможность запечатлеть важный день в красивую и симметричную дату.